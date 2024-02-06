В противостоянии «Торпедо» и «Трактора» нижегородцам победа оказалась нужнее

Челябинский «Трактор» уступил «Торпедо» в Нижнем Новгороде – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к сегодняшней встрече обе команды подошли после поражений. Но если у челябинского клуба встрече с «Торпедо» предшествовало разгромное поражение от «Ак Барса» на родной арене после пяти побед подряд, нижегородцам необходимо было уже выходить из пятиматчевого пике.

И хозяева взялись за южноуральцев всерьез с самого начала. Но лишь на четвертой минуте второго тайма форвард нижегородцев Егор Виноградов сумел пробить голкипера гостей – 1:0. На 32-й минуте матча Андрей Белевич увеличивает отрыв хозяев – 2:0.

Но челябинцы не сдаются, и на 46-й минуте Джек Родевальд сокращает отставание до минимума. Однако все дальнейшие попытки челябинцев сравнять счет терпят неудачу.

В конце матча тренерский штаб «Трактора» идет на последний, отчаянный шаг – вратаря снимают в пользу шестого полевого игрока.

На этом и ловят южноуральцев хозяева. За девять секунд до финальной сирены Кирилл Воронин ставит точку – 3:1, «Торпедо» прерывает пятиматчевую серию поражений, а «Трактор» продляет свою до двух матчей подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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