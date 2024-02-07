На Южном Урале продолжает бушевать буран. Движение в соседних регионах закрыто

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на Южном Урале продолжается снегопад. Штормовое предупреждение продлено до 8 февраля. В области на дорогах гололед, метели, заносы, очень сильные осадки.

«На региональных дорогах ведется уборка подрядными организациями для обеспечения проезда. За последние сутки в расчистке задействовано 275 единиц дорожной техники», – уточнили представители ведомства.

Непогода бушует и в соседних регионах. По данным управления Госавтоинспекции по Челябинской области, участок трассы М-5 «Урал» на территории Башкирии закрыт для автобусов и грузового транспорта. Из-за введенных ограничений ожидаются затруднения движения на территории Челябинской области в данном направлении.

Также с 8:00 (время местное) 7 февраля закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии от села Северное (Оренбуржье) до села Буздяк (Башкортостан). Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).

Водителей призывают быть предельно осторожными и по возможности отказаться от поездок.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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