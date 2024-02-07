Южноуральцы бросили приятеля в зависшей на снежной горе машине

Спасателям в Миассе пришлось выручать мужчину, оставленного в повисшем на крутом склоне автомобиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в ночь на среду, 7 февраля.

В 3 часа ночи водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, и машину вынесло на обочину на одном из поворотов улицы Богдана Хмельницкого. Автомобиль, перелетев бруствер, остановился на крутом снежном уклоне сугроба.

«Происшествий такого рода при нынешней погоде много, но в данном случае, со слов очевидцев, все участники ДТП с места происшествия сбежали, а оставшийся мужчина не мог выбраться из салона из-за неустойчивого положения, в котором остановилась «шестерка», – рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники СМП обратились за помощью к спасателям. Дежурная смена Миасского спасотряда помогла мужчине покинуть салон легковушки и передала его для осмотра бригаде врачей.

Обстоятельства и лица, причастные к ДТП, устанавливаются правоохранительными органами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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