Южноуральцы бросили приятеля в зависшей на снежной горе машине

Спасателям в Миассе пришлось выручать мужчину, оставленного в повисшем на крутом склоне автомобиле.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в ночь на среду, 7 февраля.
В 3 часа ночи водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, и машину вынесло на обочину на одном из поворотов улицы Богдана Хмельницкого. Автомобиль, перелетев бруствер, остановился на крутом снежном уклоне сугроба.
«Происшествий такого рода при нынешней погоде много, но в данном случае, со слов очевидцев, все участники ДТП с места происшествия сбежали, а оставшийся мужчина не мог выбраться из салона из-за неустойчивого положения, в котором остановилась «шестерка», – рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы.
Прибывшие к месту ДТП сотрудники СМП обратились за помощью к спасателям. Дежурная смена Миасского спасотряда помогла мужчине покинуть салон легковушки и передала его для осмотра бригаде врачей.
Обстоятельства и лица, причастные к ДТП, устанавливаются правоохранительными органами.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»