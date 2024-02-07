В Челябинске закрыли катки в городских парках

Из-за непогоды катки в парках Челябинска работать не будут.

Изменения в работу городских учреждений внес бушующий на Южном Урале буран.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре мэрии Челябинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями катки в ЦПКиО имени Гагарина, Городском саду имени Пушкина и парке Терешковой сегодня, 7 февраля, закрыты.

Не исключено, что позднее власти города вновь примут решение о прекращении работы горок в главном ледовом городке на площади Революции. Такой запрет вводился днем понедельника, 5 февраля, и вторника, 6 февраля, из-за плюсовой температуры воздуха. По данным синоптиков, сегодня, 7 февраля, в Челябинске также может потеплеть до +1 градуса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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