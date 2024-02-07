В Челябинской области вновь возникли трудности с вывозом мусора

В отдельных территориях Южного Урала из-за погодных условий скорректированы графики обслуживания контейнерных площадок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в период снегопада перевозчики твердых коммунальных отходов испытывают сложности при подъезде к отдельным контейнерным площадкам. В основном речь идет о местах накопления ТКО, расположенных в частном секторе или в удаленных территориях региона.

Больше сложностей в работе по вывозу ТКО отмечается на юге региона, где из-за сильного ветра на отдельных участках дорог возникли переметы. В связи с этим время следования мусоровозов по маршрутам увеличилось, а временами передвижение техники становится невозможным.

Кроме того, перевозчики ТКО фиксируют случаи увязания машин в снежной массе. На их вызволение из снежного плена направляется другая техника. Зафиксированы факты застревания мусоровозов на нерасчищенных от снега дорогах в Нагайбакском районе, Карталах, Челябинске, Копейске и ряде других муниципалитетов.

«Проблематичным остается вопрос парковок во дворах многоэтажных домов. Перевозчики продолжают фиксировать многочисленные случаи блокирования подъездных путей к местам накопления ТКО транспортом. Жители оставляют машины рядом с контейнерами, а также в узких дворовых проездах по пути следования мусоровоза, тем самым ограничивая доступ коммунальной техники к контейнерной площадке», – заявляют в региональном минэкологии.

В ближайшие двое суток в Челябинской области будет идти снег. «Ожидаются колебания температуры: в ночное время суток температура воздуха будет опускаться до -7 градусов, в дневное – повышаться до +1. Это может привести к образованию гололедицы на дорогах, что затруднит передвижение крупногабаритной техники», – предупреждают чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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