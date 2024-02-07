российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 февраля 2024, 10:36 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Южноуральские трассы начали перекрывать из-за метели

На трех региональных дорогах в Челябинской области введены ограничения движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, временный запрет будет действовать до вечера среды, 7 февраля.

«Сегодня, 7 февраля, с 11:00 до 18:00 в связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) ограничивается движение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по дорогам регионального значения», – уточнили представители ведомства.

Ограничения введены на следующих магистральных:

Павловский – Айдырлинский Оренбургской области;

Бреды – Синий Шихан;

Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана км 57 – км 130.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,