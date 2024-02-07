Южноуральские трассы начали перекрывать из-за метели

На трех региональных дорогах в Челябинской области введены ограничения движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, временный запрет будет действовать до вечера среды, 7 февраля.

«Сегодня, 7 февраля, с 11:00 до 18:00 в связи с неблагоприятными метеоусловиями (обильные осадки в виде снега, мокрого снега, сильный ветер, метели) ограничивается движение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по дорогам регионального значения», – уточнили представители ведомства.

Ограничения введены на следующих магистральных:

Павловский – Айдырлинский Оренбургской области;

Бреды – Синий Шихан;

Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана км 57 – км 130.

Челябинск, Виктор Елисеев

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