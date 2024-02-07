На оптовой базе в Челябинской области подъемник с тремя рабочими рухнул с высоты

Три человека пострадали в Карталах из-за падения с четырехметровой высоты подъемника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 7 февраля, утром.
На одной из оптовых баз в Карталах во время спуска в подвал погрузочной платформы произошел обрыв троса подъемного механизма.
В результате падения с 4-метровой высоты травмы различной степени тяжести получили три сотрудника: два мужчины и женщина, у которой врачи предварительно диагностировали перелом обеих голеней.
Первую помощь, эвакуацию из подвала и транспортировку всех пострадавших к автомобилям скорой медицинской помощи провели спасатели Локомотивного отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной охраны.
Следствие уже приступило к установлению причин и обстоятельств ЧП.
Челябинск, Виктор Елисеев
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