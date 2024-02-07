В Челябинске перенесли вылет пяти рейсов

В аэропорту Челябинска задерживается вылет пяти рейсов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на более позднее время перенесли вылет из Челябинска трех авиарейсов до Москвы и по одному до Сургута и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Так, два авиарейса до Москвы должны были вылететь из Челябинска в 5:30 и 6:40 местного времени. Теперь в качестве расчетного времени вылета указано 14:00. По всей видимости, пассажиры обоих рейсов вылетят на одном судне.
Кроме того, с 5:40 на 14:00 перенесен вылет до Санкт-Петербурга.
Еще один рейс до Москвы должен был вылететь в 12:45. В настоящее время отправка перенесена на 16:40.
Самолет в Сургут вместо 16:40 должен вылететь в 19:10.
Также задерживается прибытие трех авиарейсов: трех из Москвы и одного из Сургута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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