Глава СКР взял на контроль расследование дела о переселении сирот в дом с плесенью в Копейске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал отчета о расследовании истории с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра Следственного комитета России, в приемную главы ведомства в социальных сетях обратилась сирота из Копейска.

В 2020 году женщине и еще несколько человек получили от мэрии Копейска квартиры в здании, приобретенном в рамках реализации программы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако очень скоро выяснилось, что жить в доме невозможно: в стенах образовались трещины, из-за ненадлежащей работы вентиляционной системы и повышенной влажности образовалась плесень, перекрытие первого этажа оказалось не утеплено, зимой регулярно промерзали окна. Кроме того, расположенный поблизости строительный участок не был огражден. Забыл застройщик и о благоустройстве придомовой территории. Неоднократные обращения в администрацию результатов не принесли.

«В производстве следственного управления СКР по Челябинской области находится уголовное дело, в ходе расследования которого будут проверены озвученные в обращении доводы», – заявили в силовом ведомстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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