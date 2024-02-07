IKEA продлила регистрацию своего товарного знака в РФ

Компания IKEA, прекратившая работу в России в августе 2022 года, продлила регистрацию своего товарного знака в РФ до августа 2033 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом 2023 года холдинг IKEA Systems B.V., контролирующий интеллектуальную собственность IKEA , подал в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. Одна из заявок уже удовлетворена: несколько дней назад Роспатент зарегистрировал товарный знак IKEA с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года.



«Знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов» (класс МКТУ 511/35)», пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства.

Москва, Анастасия Палей

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