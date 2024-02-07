Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции ЧЭМК и предприятий, входящих в его холдинг

Генпрокуратура требует забрать в пользу государства металлургические активы челябинского олигарха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник, 6 февраля, Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к АО «Компания Эталон», а также Юрию и Людмиле Антиповым.

Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства у принадлежащей челябинским бизнесменам компании 53,4 миллиона обыкновенных акций АО «Серовский завод ферросплавов», 643,8 миллиона обыкновенных акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», а также 65,8 миллиона обыкновенных и 1,3 миллиона привилегированных акций АО «Кузнецкие ферросплавы».

Генеральная прокуратура настаивает на незаконности владения тремя предприятиями со стороны АО «Компания Эталон».

Надзорное ведомство также потребовало наложить арест на акции и имущество металлургических предприятий в качестве обеспечительной меры.

Арбитражный суд прислушался к позиции надзорного ведомства и просьбу об аресте удовлетворил. До окончания процесса топ-менеджмент и советы акционеров компаний не имеют права принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения, а также предпринимать действия по выводу денежных средств и другого имущества трех предприятий.

Кроме того, им запрещено «совершать любые действия, ухудшающие положение работников, <...> в том числе изменять условия трудовых договоров, расторгать их по инициативе работодателя или по соглашению сторон», а также «полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы, за исключением случаев, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного (техногенного) характера, ликвидации их последствий».

Арест также наложен на движимое и недвижимое имущество предприятий. Ограничения не распространяются на действия, обеспечивающие производственный процесс и поставки готовой продукции, выплату заработной платы, налогов, социальных и других платежей (включая покрытие кредитов и обязательств перед российскими банками и компаниями).

Наконец, АО ВТБ Регистратор запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров трех компаний, налоговым органам – вносить изменения в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры органов управления акционерных обществ, органам Росреестра – осуществлять любые регистрационные действия.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). К июню прошлого года все они официально перешли под контроль АО «Компания Эталон».

Челябинск, Виктор Елисеев

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