В Челябинске в ходе операции «Нелегальный мигрант» полиция накрыла крупную наркосеть

Группировку, сбывавшую наркотики на территории семи российских регионов, задержали в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках операции «Нелегальный мигрант» полиция вышла на наркосообщество, участниками которого являются граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Под стражу заключены 24 человека. Организатор наркобизнеса и двое его помощников объявлены в розыск.

«Установлено, что фигуранты совершили не менее 75 преступлений. Места скрытого хранения наркотиков располагались на территории различных регионов Российской Федерации: Челябинской, Московской, Свердловской, Курганской, Самарской областей, Пермского края и Москвы. Из тайников оптовые партии передавались закладчикам для последующего сбыта», – уточнили представители силового ведомства.

По данным следствия, сам организатор живет в одной из стран ближнего зарубежья. На нем было общее руководство, координация действий участников, поиск поставщиков наркотиков и распределение прибыли от их незаконного сбыта. В структуре криминальной организации на ее членов были возложены обязанности «руководителей структурных подразделений», «операторов», «кураторов», «менеджеров по кадрам», «межрегиональных курьеров», «кладовщиков», «закладчиков».

Непосредственный сбыт проходил бесконтактным способом, через мессенджер. Деньги от покупателей поступали на банковские счета, откуда переводились соучастникам в качестве заработной платы.

В ходе предварительного следствия в качестве свидетелей допрошены 43 человека, проведено 106 физико-химических, дактилоскопических, ДНК, компьютерных, судебных экспертиз, а также 24 обыска по месту проживания фигурантов.

Из незаконного оборота изъято свыше 5 килограммов героина и метадона на общую сумму не менее 15 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube