Суд смягчил приговор бывшему сити-менеджеру Миасса

Бывшему главе Миасса смягчили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 февраля, Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию защиты бывшего главы администрации Миасса Станислава Третьякова, оспорившей приговор предыдущей инстанции.

Напомним, Третьякова задержали в ноябре 2018 года в кабинете главы города. Первоначально его обвинили в получении взятки в 140 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги якобы передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу.

Следом всплыл эпизод с получением взятки от бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, самого осужденного за взяточничество. По версии следствия, в том же 2012 году Третьяков обещал передать управляющей компании, которой руководил Сафонов, муниципальную недвижимость и за эти «услуги» получил 300 тысяч рублей. «Впоследствии, превышая должностные полномочия, он незаконно инициировал процедуру передачи жилого фонда от указанной управляющей компании для обслуживания в другой коммунальной организации», – рассказали в следственном управлении.

Экс-чиновник свою вину категорически отрицал. Однако в июне 2023 года суд признал Третьякова виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

Это решение и оспорил адвокат бывшего сити-менеджера, настаивая на невиновности своего подзащитного. Апелляционная инстанция удовлетворила прошение защиты частично: уголовное дело в части превышения полномочий вернули прокурору. Виновность экс-чиновника в получении взяток суд подтвердил, однако учел в качестве смягчающего обстоятельства помощь в южноуральца в проведении специальной военной операции. В итоге срок заключения сократили до 3 лет 10 месяцев, а размер штрафа снизили до 1 миллиона 450 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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