Южноуральцы не торопятся тратить деньги

Вклады жителей Челябинской области за год выросли почти на 16%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, на 1 января 2024 года объем депозитов южноуральцев в рублях (без учета средств на счетах эскроу) достиг 642 миллиардов рублей. Это на 15,6% больше, чем годом ранее.

Большую часть средств жители региона, как и раньше, предпочитают хранить в рублях. В общей массе сбережений на долю рублевых вкладов приходится 96%. Сумма валютных вкладов составила 30 миллиардов рублей.

По данным десяти крупнейших российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, максимальная процентная ставка в январе этого года в целом по стране достигла 14,9% годовых. Год назад она составляла около 8% годовых. Доходность по вкладам растет вслед за повышением ключевой ставки Банка России.

«Депозиты остаются удобным и надежным инструментом для сбережений: они застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей, процент по ним заранее известен и гарантирован. С 1 февраля этого года банки обязаны за пять дней информировать клиентов об окончании срока вкладов. Это поможет человеку вовремя принять решение по накоплениям: переоформить вклад, либо закрыть его», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Уведомления об окончании срока вклада для вкладчиков бесплатны. При информировании банки используют способ, который клиент выбрал при заключении договора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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