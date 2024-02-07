ММК нарастил прибыл и затраты на развитие

Группа ММК отчиталась о финансовых результатах 2023 года.
Выручка ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выросла на 9,1%, превысив 763 млрд рублей. Чистая прибыль группы компаний увеличилась более чем на 68,2% – до 118,3 млрд рублей, а EBITDA – на 26,2%, до 195,5 млрд рублей. В компании объяснили это улучшением структуры продаж за счет роста доли премиум-продукции. Показатель рентабельности EBITDA достиг 25,6%, увеличившись на 3,4 процентных пункта.
Такие финансовые показатели стали поводом для начисления ММК дополнительного налога на сверхприбыль в размере 3,26 млрд рублей.
В ПАО «ММК» также сообщили, что в минувшем году компания увеличила капитальные затраты на развитие и масштабирование производства, в связи с чем свободный денежный поток сократился на 57,6% – до 30,7 млрд рублей.
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
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