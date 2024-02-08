8 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2024, четверг
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10:00 – 13:00 Челябинск – Познавательная игротека «Словесные забавы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Круглый стол «Новая философия детской медицины: строительство хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы» (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30, каб. 81, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Стратегическая сессия по переходу на технологии информационного моделирования (ТИМ) для застройщиков с участием заместителя губернатора Челябинской области Александра Козлова (ЮУРГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус)
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11:00 Челябинск – Литературная панорама «Знаменательные даты февраля» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 Челябинск – Фольклорные посиделки «Добрый дух дома»: сказ «Именины домового», мастер-класс «Подарок домовому» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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14:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Веселое путешествие в мир науки» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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14:00 Челябинск – Урок мужества «Огонек памяти» ко Дню памяти юного героя-антифашиста (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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14:00 Челябинск – Час открытий «О науке не скучно» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа «По страницам великих открытий» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Мультиформатный проект на выставке «Импрессионизм в России: произведения композиторов начала XX века в сопровождении стихотворений поэтов Серебряного века (Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1, зал имени архитектора Евгения Александрова)
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18:30 Челябинск – Встреча, посвященная фильму «Моя прекрасная леди» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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