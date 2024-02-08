После возбуждения уголовного дела об истязаниях ребенка власти региона проверят соцзащиту Челябинска

В министерстве социальных отношений Челябинской области решили проверить работу управление соцзащиты Ленинского района областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверка связана с изъятием из семьи 13-летней девочки, пожаловавшейся на побои, и возбуждением уголовного дела в отношении ее мачехи.

Напомним, уголовное дело возбудили в конце января текущего года – после того, как жители многоквартирного дома в Ленинском районе Челябинска вызвали полицию, услышав крики в соседней квартире.

Прибывшие полицейские застали в квартире ссору 13-летней школьницы с мачехой. Инспектору ПДН девочка рассказала, что женщина избивает ее. На теле подростка обнаружили множество шрамов.

В итоге школьницу забрали в социально-реабилитационный центр. В отношении женщины возбудили уголовное дело о побоях и отправили на два месяца в СИЗО – по мнению следователей, они может оказывать давление на падчерицу. Сама же девочка просто боялась жить с ней.

В министерстве социальных отношений Челябинской области поспешили заявить, что жалоб на семью в органы соцзащиты не поступало. Однако соседи уверяют, что это не так.

Вопросы к семейству возникали и раньше. В Челябинске супруги появились в 2012 году, когда умерла родная мать школьницы. Со своим мужем она познакомилась во время учебы в Казани. Но после рождения ребенка тот уехал обратно в Татарстан, и воспитывала дочь челябинка одна. Но в 2012 году у нее обнаружили рак. Буквально через месяц после этого женщина умерла, попросив сообщить о своем диагнозе отцу дочери.

В этого времени девочку воспитывали отец и мачеха. Соседи обращали внимание на шумные ссоры супругов, которые могли заканчиваться дракой. Не раз жаловались на пару. Писали и обращения в соцзащиту: по словам знакомых родной матери девочки, ребенок всегда выглядел запуганным.

Но обращения результатов не приносили. Более того, неприятности возникали у самих авторов жалоб. «Я писала заявление в опеку с просьбой проверить эту семью, так как усматривается неисполнение родительских прав. Были ответы, что в семье все нормально, – цитирует 74.ru подругу родной матери ребенка. – Потом писала еще одно заявление, и отец приходил с угрозами ко мне на работу. То есть в опеке ему говорили, от кого пришло заявление. Писать и говорить было страшно».

Теперь в министерстве социальных отношений Челябинской области заявили, что в управлении социальной защиты Ленинского района Челябинска проведут проверку. «Будет установлено, каким образом была организована работа по защите прав и законных интересов девочки, как отрабатывались сигналы о неблагополучии в семье и какие меры были приняты», – заявляют в ведомстве.

В случае выявления нарушений допустивших их сотрудников министерство рекомендуют привлечь к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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