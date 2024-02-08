На Южном Урале продолжает бушевать буран

Дороги Челябинской области все еще заваливает снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. На дорогах наблюдаются гололед, в некоторых территориях – метели, снежные заносы, сильные осадки.

«На региональных дорогах ведется расчистка от снега подрядными организациями для обеспечения проезда. За последние сутки задействовано 239 единиц дорожной техники», – уточнили представители ведомства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 8 февраля, погоду на Южном Урале будет определять атмосферный фронт низкого давления.

В регионе будет облачно с прояснением, небольшой снег, местами умеренный, на юге до сильного, местами метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная.

Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха -1, -6 градусов, в низинах до -9.

Сообщить о сложной или экстренной ситуации на региональных дорогах водители могут по телефону диспетчерской службы миндортранса (351)237-88-92.

Челябинск, Виктор Елисеев

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