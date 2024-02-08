С администрации челябинского района взыскали 400 тысяч рублей за падение ребенка с карусели

Администрации Центрального района Челябинска придется выплатить 400 тысяч рублей родителям пострадавшего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вступило в законную силу решение суда о компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему при падении с карусели.

Инцидент произошел в мае 2023 года на «Тополиной аллее» по улице Академика Королева. Ребенок катался на карусели-вертушке. При раскручивании карусели сиденье оборвалось, цепочка слетела, и его отбросило на несколько метров.

В больнице выяснилось, что мальчик получил компрессионный перелом грудных позвонков. Пролежав в медучреждении 2 недели, он вернулся домой, где ему назначили длительное лечение и постоянное ношение корсета жесткой фиксации.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные ребенком телесные повреждения относятся к тяжкому вреду здоровья.

Решением Центрального районного суда Челябинска с районной администрации в пользу родителей ребенка взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходы на лечение (33 тысячи рублей).

Чиновники пытались оспорить это в Челябинском областном суде. Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение оставлено без изменения.

Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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