Снег и метели обрушатся на Челябинскую область после короткого затишья

На Южном Урале продлили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, после короткого затишья синоптики снова предупреждают о неблагоприятных и опасных метеоявлениях.

9 февраля в Челябинской области ожидается снег, ночью в горах до сильного, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, в горах сильная.

Ветер юго-западный, западный ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 19, днем 6-11, местами порывы до 16 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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