Ритейлеры перешли к расширению ассортимента товаров повседневной необходимости в России

В российских магазинах восстановили предложение товаров повседневного спроса после его сокращения в 2022 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из ключевых вопросов последнего года, касающийся восстановления ассортимента товаров на полках, постепенно отходит на второй план. К такому выводу пришли эксперты маркетинговой компании NielsenIQ.

«Во всех группах FMCG он перешел к расширению (за исключением непродовольственных товаров, где динамика составила -0,1%, что также можно считать хорошим результатом для категорий, сужение ассортимента которых годом ранее составляло порядка 20%), – отмечают маркетологи. – Такой тренд сыграл важную роль в стабилизации динамики продаж, активно привлекая покупательский спрос во многих сегментах рынка».

По данным аудита розничных продаж в городах с населением более 10 тысяч человек, рынок товаров повседневной необходимости в 2023 году вырос в денежной выражении на 7,2% по сравнению с ситуацией, наблюдавшейся годом ранее. При этом 6% роста пришлось на инфляцию (в 2022 году было 16,9%), а 1,2% – на увеличение реального спроса (в 2022 году сократился на 3,3%).

Лидером роста стали продовольственные товары (+4,3% против снижения на 2,7% в 2022 году). Продажи алкоголя продолжали расти, но более высокими темпами (+4% против +0,7% в 2022 году). А вот спрос на табак и непродовольственные товары сохранил отрицательную динамику: по первой категории снижение составило 1,9% (-4,5% в 2022 году), по второй – 4,8% (-5,8%). В целом рост товаров повседневного спроса составил за год 3,2% (в 2022 году он сократился на 2,6%).

Больше всего россияне тратили в 2023 году на покупку продуктов питания (57,2% против 57% в 2022 году), отмечает ТАСС со ссылкой на исследование NielsenIQ. Выросли затраты и на покупку алкоголя (19,9% против 19,7%). Наоборот, на табачную продукцию и непродовольственные товары покупатели раскошеливались менее охотно – 12,8% (против 12,6%) и 10,1% (против 10,7%) соответственно.

При этом намного чаще в России стали посещать «жесткие дискаунтеры», увеличившие продажи на 21% в деньгах и на 17% – в натуральном выражении. Дискаунтеры прибыли 13% и 8% соответственно. Минимаркеты – на 11% и 4%. Наименьшая динамика – у супермаркетов (+5% в денежном выражении и -1% – в натуральном).

Восстановлению рынка способствовало расширение ассортимента, считают маркетологи. Так, ассортимент продуктов питания в прошлом году вырос на 2,7%, товаров для детей – на 1,8%, товаров для животных – на 8,9%, алкоголя – на 3,7%. Во многом это связано с выходом игроков в новые сегменты, считают в NielsenIQ. А также с усилением локальных производителей, получивших дополнительный импульс к развитию после ухода зарубежных брендов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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