Фандоматы появились на нескольких вокзалах Южного Урала

Фандоматы для сбора вторсырья установлены на четырех железнодорожных вокзалах ЮУЖД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в январе на железнодорожных вокзалах Миасса, Златоуста, Магнитогорска и Кургана установлены фандоматы для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В текущем году на ЮУЖД появятся еще шесть аппаратов по сбору вторсырья.

В ближайшее время начнет работу фандомат в здании железнодорожного вокзала в Троицке, а также фандомат уличного типа на железнодорожном вокзале Челябинска. Также устройствами по сбору вторсырья будут оборудованы два пригородных вокзала – в Челябинске и Кургане. В каждом из них появится по два фандомата.

В 2023 году на железнодорожных вокзалах ЮУЖД было установлено 7 фандоматов: по два в Оренбурге и Орске (уличного типа и стандартного типа для помещений), по одному в Карталах, Челябинске и Бузулуке. «За год с помощью фандоматов было собрано более 20 тысяч пластиковых бутылок и более 5 тысяч алюминиевых банок. Полученное сырье направлено на переработку и будет использоваться для производства новых товаров: бутылок, одежды и обуви, мебели, запчастей», – рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Использование фандоматов позволяет снизить нагрузку на экологию с помощью вторичной переработки сырья, а также формировать культуру заботы об окружающей среде, отмечают представители перевозчика. Пассажиры, сдавшие тару, получают бонусы, которые можно обменять на скидки или подарки от партнеров проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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