Челябинский перевозчик выставил счет автомобилисту, застрявшему на трамвайных рельсах

«ЧелябГЭТ» выставил счет владельцу автомобиля, заблокировавшему движение трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», инцидент произошел вчера, 7 февраля.

«Водитель «Рено» решил объехать пробку по трамвайным путям; автомобиль застрял, заблокировав движение трамваев», – рассказали представители перевозчика. Судя по опубликованному в телеграм-канале предприятия фото, произошло это в районе развязки на улице Рождественского в Ленинском районе областного центра.

Теперь челябинцу придется заплатить компании-перевозчику 5,2 тысячи рублей за простой трамваев. За нарушение правил движения по трамвайным путям попутного направления автомобилисту грозит штраф.

За 2023 год автовладельцы причинили ООО «ЧелябГЭТ» ущерб за простой и повреждения электротранспорта в результате ДТП на 4,2 миллиона рублей, рассказали в компании. Из них через суд и в добровольном порядке возвращено 1,2 миллиона рублей, от страховых компаний – 3 миллиона.

Перевозчик призывает автолюбителей с уважением относиться к другим участникам движения и соблюдать правила дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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