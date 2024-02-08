В Челябинской области в суд направили дело бутлегеров с оборотом в 7,6 миллиона рублей

Жители Саткинского района предстанут перед судом за торговлю контрафактным алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Сатки, обвиняемых в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

По версии следствия в период с февраля 2022 года по июль 2023 года бизнесмены покупали контрафактный алкоголь, планируя его в будущем продать.

В ходе расследования уголовного дела обнаружено и изъято 23 тысячи 580 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией общей стоимостью свыше 7,6 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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