На Южный Урал надвигаются 30-градусные морозы

В Челябинской области резко похолодает.

По данным Челябинского гидрометцентра, похолодание начнется в ночь на пятницу, 9 февраля, а к концу недели температура опустится ниже 30-градусной отметки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последний день недели будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, в горах сильная. Температура ночью -10, -15 градусов, в горах – до 19 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают -5, -10 градусов, в горах – до -14.

В субботу и воскресенье осадков не ожидается. Зато ощутимо похолодает. В ночь на 10 февраля будет уже 20-25 градусов ниже нуля, на крайнем западе области – до -15 градусов. Днем ожидается -11, -16 градусов.

В ночь на воскресенье, 11 февраля, столбик термометра опустится до -21, -26 градусов, в горах и низинах – до 31 градуса мороза. Днем будет все так же 11-16 градусов ниже нуля.

В Челябинске в ближайшую ночь синоптики обещают -13, -15 градусов, завтра днем – 7-9 градусов ниже нуля. 10 февраля в областном центре ночью будет -21, -23 градуса, днем – 12-14 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье ожидается -23, -25 градусов, днем -12, -14.

Челябинск, Виктор Елисеев

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