«Трактор» потерпел третье поражение подряд

Челябинский «Трактор» в Казани уступил «Ак Барсу» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы приехали в Казань после гостевого поражения в Нижнем Новгороде. Ему предшествовал провальный матч против того же «Ак Барса» в Челябинске. Но поквитаться с казанцами на их арене у «черно-белых» не получилось.

Первый период закончился без заброшенных шайб. Счет в матче открыли хозяева во втором периоде: на 33-й минуте встречи Семен Кошелев, получив шайбу от Кирилла Семенова, отправил ее в ворота челябинцев. С минимальным преимуществом «Ак Барса» вторая двадцатиминутка и закончилась.

Гостям удача улыбнулась в начале третьего периода: на 46-й минуте Максим Шабанов завершил розыгрыш Данила Юртайкина и Владимира Ткачева – 1:1.

Однако на 48-й минуте встречи Артем Лукоянов вновь вывел казанцев вперед. Изменить счет челябинцы уже не смогли.

Итог – 1:2, третье подряд поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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