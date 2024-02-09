9 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер откроют школу по тхэквондо «Корё», а затем осмотрят спортивные объекты, построенные в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (отъезд от резиденции губернатора, ул. Цвиллинга, 27)