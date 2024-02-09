9 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

09.02.2024, пятница
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10:30 Челябинск – Утро в библиотеке для ветеранов Курчатовского района: видеопрезентация «Мой Пушкин», блиц-конкурс чтецов ко Дню памяти А.С. Пушкина (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер откроют школу по тхэквондо «Корё», а затем осмотрят спортивные объекты, построенные в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (отъезд от резиденции губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция по вопросам обоснованности начисления платы за отопление в январе 2024 года (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:50 Челябинск – Спартакиада сильнейших: шорт-трек (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187а)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Году семьи (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Встреча-дегустация «Пицца – лучший рецепт» к Международному дню пиццы (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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17:00 Челябинск – Концерт «Звуки души» (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Центральная, 2а)
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17:00 Челябинск – Концерт выпускников и преподавателей «Наследие», посвященный 55-летию школы искусств №7 (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)
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17:00 Челябинск – Танцевальная программа для горожан старшего поколения (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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17:00 Челябинск – Квест-игра для детей «Потерялся домовой» ко Дню домового (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Бесплатный на большом экране сказки «По щучьему велению». Попкорн – в подарок. Вход свободный (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, третий корпус, 2-й этаж, фуд-корт)
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18:00 Челябинск – Юбилейный концерт танцевального коллектива «Миндаль» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)
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19:00 Челябинск – Праздничное открытие Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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19:00 Челябинск – Концерт «Ностальгия по-настоящему»: музыка Микаэла Таривердиева (Детская филармония, ул. Солнечная, 5, большой зал)
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