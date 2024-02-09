Из-за метели в Челябинской области ограничили движение автомобилей по двум дорогам

Движение грузовиков, автобусов и такси запретили на двух магистралях Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильные осадки в виде снега, сильного ветра, метели) сегодня, 9 февраля, введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги «Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана» с 57 по 130 километр.

Также движение ограничено на участке федеральной трассы км 1549 – км 1779 автомобильной дороги М-5.

Запрет распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, грузовые транспортные средства и будет действовать до 12:00 сегодняшнего дня.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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