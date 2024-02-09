В южноуральском поселке свалку опасных химикатов устроили в 100 метрах от домов

Обитатели поселка Челябинской области вынуждены жить в опасном соседстве с ядовитыми отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, практически под окнами южноуральцев расположилась свалка химикатов в поселке Углицкий Чесменского района.

«Горы канистр с опасными жидкостями, мешки с селитрой, лужи ядовитых веществ, которые перемешиваются со снегом, а весной текут в реку Черная, отравляя воду и почву. В 100 метрах – жилые дома», – рассказывают общественники.

По словам южноуральцев, зимой люди обходят опасное место стороной, летом тревожно следят за температурой. «Крыша и стены на старом складе – решето, спецпокрытия нет, если в жару все это вспыхнет… До жилых домов – рукой подать. Выгореть может весь поселок, от токсичного дыма будут последствия и для соседей», – опасаются активисты.

Побывав на месте, общественники обнаружили внутри амбара коробки с надписями «Ларимар» (класс опасности для человека – 2), «Гренадер» (3 класс опасности) и другие химикаты, всего более 5 видов.

Склад принадлежит частной организации, сообщили в общественной организации. На компанию уже составляли административный протокол, но меры не приняты. Активисты обратились в прокуратуру, министерство экологии области и Росприроднадзор, предложив воздействовать на фирму через суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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