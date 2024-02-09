Уральские металлурги развернули масштабное строительство в своей здравнице на Кавказе

Кавказская здравница ММК начала реализацию крупного инвестиционного проекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в санатории «Металлург», расположенном в Ессентуках, началось строительство нового спального корпуса. Его ввод позволит увеличить вместимость лечебно-оздоровительного комплекса на треть, а также создаст 85 новых рабочих мест на территории курорта.

Современное, эргономичное пятиэтажное здание на 150 гостей планируется соединить теплым переходом с другими корпусами. Оно гармонично впишется в существующий архитектурный ансамбль санатория, которому в этом году исполняется 60 лет.

Инвестпроект предусматривает строительство и реконструкцию технических сооружений, развитие внутренней инфраструктуры и медицинской базы. На прилегающей территории будет создана зеленая зона с цветниками, детской площадкой, дорожками и скамейками.

Ввод нового корпуса – важный этап в развитии не только санатория, но и в целом круглогодичной туристической инфраструктуры Ессентуков, являющихся частью системы курортов Кавказских Минеральных Вод. Среди гостей санатория как работники Группы ПАО «ММК», так и отдыхающие из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Сейчас на месте будущего здания производятся демонтажные работы и подготовка площадки. Завершить строительство планируется через 2,5 года.

Санаторий «Металлург» основан в 1964 году и занимает 6 гектаров в самом центре курортной зоны Ессентуков. До ближайшего источника минеральной воды – 450 метров, до аэропорта Минеральных Вод – 38 километров. В здравнице есть медицинский центр с новейшим оборудованием, бассейн, спортивный зал, теннисный корт, волейбольная площадка, киноконцертный зал, библиотека, игровые площадки. На благоустроенной территории летом работают фонтаны. Часть жилых корпусов обустроены в старинных дачах – отреставрированных объектах культурного наследия регионального значения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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