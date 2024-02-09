Ограничение движения по южноуральским трассам продлили

В Челябинской области продлили ограничение движения по двум магистралям.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильные осадки в виде снега, сильного ветра, метели) сегодня, 9 февраля, было введено временное ограничение движения на участках федеральной трассы М-5 с 1549 по 1779 километр, а также автомобильной дороги «Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана» с 57 по 130 километр до 12:00.

Запрет распространялся на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, грузовые транспортные средства.

По данным Госавтоинспекции, временное ограничение движения на участке федеральной автодороги продлено до 15:00. Запрет движения по региональной магистрали, уточнили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, будет действовать до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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