Жители челябинского поселка вынуждены пробираться между поездами, чтобы добраться на работу или в школу

Жители челябинского поселка каждый день пробираются между составами, чтобы добраться на работу или отвести детей в школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении Всероссийского Народного фронта, для обитателей поселка Старо-Смолинский каменный карьер стоит выбор: 1,5 часа в пути в обход в относительной безопасности или 15 минут напрямик, но рискуя жизнью. Чаще всего школьники выбирают второй вариант. Да и взрослые нередко решают срезать путь к остановке через рельсы. Если поездов нет – считают, повезло. Если стоит состав – надо успеть пролезть между вагонов. О проблеме жители поселка рассказали на «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

«Через рельсы идет крайне интенсивный поток людей: за 20 минут наблюдений железнодорожные пути пересекли 10 человек. Всего в поселке около 300 жителей. И почти все они ежедневно подвергаются опасности», – отмечают общественники.

Народный фронт обратился в ЮУЖД и в прокуратуру с требованием организовать безопасный переход вблизи жилых домов.

Челябинск, Павел Зварзин

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