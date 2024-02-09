Экс-главе райсовета Челябинска огласили приговор за взятку

В Челябинске вынесли решение по делу, возбужденному в отношении бывшего спикера Курчатовского районного совета депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 февраля, Центральный районный суд Челябинск признал депутата Курчатовского районного совета Челябинска, бывшего главу отделения партии «Единая Россия» и экс-спикера райсовета Вячеслава Ершова виновным в даче взятки и незаконном хранении боеприпасов.

Суд установил, что в марте 2022 года челябинец передал 50 тысяч рублей служащему территориального отдела «Шершневское лесничество» ГКУ «Челябинсклес» за то, чтобы тот не стал указывать в актах осмотра территории лесных участков информацию о построенном на них коттедже.

Кроме того, в ходе обыска в квартире парламентария изъяли 5 боевых винтовочных патронов, которые он хранил незаконно.

В итоге Ершова приговорили к пяти годам лишения свободы условно с пятью годами испытательного срока. Также ему придется выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа.

Решение суда в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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