На одной из главных улиц Челябинска на полторы недели ограничили движение

На проспекте Победы в Челябинске ограничено движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшие полторы недели автомобилистам придется столкнуться с дополнительными сложностями на северо-западе города.

«В связи с проектно-изыскательскими работами с 9 по 18 февраля на проспекте Победы на участке от дома №221 до дома №213 введено временное ограничение движения по левой полосе вдоль трамвайных путей (по направлению к улице Краснознаменной)", – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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