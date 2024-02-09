Челябинки завоевали золото и серебро Спартакиады сильнейших в шорт-треке

Спортсменки из Челябинской области поднялись на пьедестал в первый день Спартакиады сильнейших.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, лучшими в шорт-треке на дистанции 1500 метров стали южноуральские конькобежки.

Золотую медаль завоевала челябинка Екатерина Алдошкина. Второй в финальном забеге пришла ее земляка Анна Матвеева. Бронза досталась представительнице Краснодарского края Елене Серегиной.

Благодаря успешному выступлению южноуральских спортсменок, после первого дня Спартакиады Челябинская область делит второе-третье место в неофициальном медальном зачете соревнований с Архангельской областью – у обеих сборных по одной золотой и одной серебряной медали. На первом месте – команда Санкт-Петербурга (два золота и одна бронза).

Напомним, Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов будет проходить с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти регионов. В соревнованиях примут участие 2 тысячи 500 лучших спортсменов страны в 14 олимпийских зимних видах спорта. В ходе состязаний будут разыграны 107 комплектов наград.

Основной площадкой соревнований стала Челябинская область, где запланировано проведение соревнований по семи видам спорта: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), фигурное катание, биатлон, хоккей. Свердловская область примет соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и альпинизму (ски-альпинизму), Краснодарский край – по бобслею и санному спорту, Тюменская область – по лыжным гонкам, Красноярский край – по керлингу и фристайлу (дисциплины «акробатика» и «могул»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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