Четверо южноуральцев получили длительные сроки заключения за создание нарколаборатории

В Челябинской области вынесен приговор криминальному квартету за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, преступную группу один из подельников создал в 2022 году, предложив троим землякам развернуть производство и сбыт синтетических наркотиков.

Южноуральцы купили дом в Агаповском районе в ДНТ «Заречье», где организовали лабораторию по производству наркотических средств. В октябре 2022 года здесь были произведено около четырех килограммов мефедрона. Часть наркотиков один из наркодельцов попытался оставить в тайнике в лесу, расположенном на территории Копейска, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Остальное хранили недалеко от нарколаборатории.

️Суд приговорил виновных к лишению свободы в колониях строгого и особого режимов на срок от 10 до 15 лет, а также оштрафовал на 20-50 тысяч рублей.

Также приговором суда конфискован автомобиль ВАЗ 211124, использовавшийся для совершения преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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