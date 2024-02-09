В Челябинске крыша рынка рухнула под напором снега

На «китайском» рынке в Челябинске обвалилась крыша.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром пятницы, 9 февраля, на рынке, расположенном на улице Черкасской, рядом с ТК «Северный».
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, самодельные навесы над торговыми рядами рынка, прозванного горожанами «китайским», могли рухнуть под тяжестью снежной массы.
Так как обрушение произошло утром, в результате ЧП никто не пострадал. Однако ряд павильонов оказались серьезно повреждены.
Челябинск, Виктор Елисеев
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