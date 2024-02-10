10 – 12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Бесплатное занятие Лаборатории по дизайну VR-туров для молодежи от 15 до 35 лет (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)