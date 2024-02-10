10 – 12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10.02.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Церемония открытия традиционной Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» с участием министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (стадион легкоатлетического комплекса им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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10:00 – 17:00 Челябинск – День памяти А.С. Пушкина: выставка «Погиб поэт, невольник чести…», викторина «Пушкинские места Челябинска», поэтическая трибуна «Я вдохновенно Пушкина читаю…» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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11:00 Челябинск – Турнир по нардам «Восточные игры», посвященный 90-летию региона (Дом дружбы народов Челябинской области, ул. Энгельса, 39)
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11:00 Челябинск – Бесплатное занятие Лаборатории по дизайну VR-туров для молодежи от 15 до 35 лет (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Творческая встреча с художником Светланой Столяровой – в экспозиции ее персональной выставки представлены текстильные панно, выполненные в редкой технике «Художественное выжигание по ткани» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:00 Челябинск – Играем в нарды (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Литературное расследование «Показания Крылова (поэта): А.С. Пушкин и И.А. Крылов» в Пушкинском обществе (Центр историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Лекторий «История древнерусской архитектуры (X-XVII вв.)": «Десятинная церковь, Золотые ворота и София Киевская» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки графических работ Светы Боур, навеянных текстами песен лидера группы Nirvana Курта Кобейна (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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16:00 Челябинск – Концертный мастер-класс «Слово гитаре» в клубе «Струны души» (Центр историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
11.02.2024, воскресенье
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10:00 – 18:00 Челябинск – Беседы у выставки «И дорог нам твой образ вдохновенный» ко Дню памяти А.С. Пушкина (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:00 – 17:00 Челябинск – Литературная программа «Лесное путешествие с Виталием Бианки» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Занятие «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Школа киноискусства для подростков от продюсерского центра АНО «Камера Анте» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс: рисуем по книгам В. Бианки (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча в кругу книг «Разговоры о книжном» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Библиотерапия от профессионального психолога Натальи Лебедевой с обзором литературы (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Музыкальная вечеринка «Ночные огни белого пластика» с премьерным показом документального фильма «Челябинский Андеграундный Рок» (Svoboda2, ул. Свободы, 2)
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19:00 Челябинск – Пластический спектакль «Гладиаторы» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, «Дебаркадер»)
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