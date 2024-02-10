Ученые: мутация защитила волков из Чернобыля от рака

Волки из Чернобыльской зоны отчуждения стали устойчивы к раку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генетические изменения иммунной системы хищников обнаружила команда исследователей под руководством биолога-эволюциониста из Принстонского университета Кары Лав. Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, взрыв на Чернобыльской атомной электростанции произошел в 1986 году. После этого жителей Чернобыля и прилегающих районов эвакуировали, чтобы избежать экстремальных уровней радиации. Даже сейчас уровень радиации здесь превышает в шесть раз допустимую дозу облучения людей.

Отсутствие человека дало толчок процветанию дикой природы, считают исследователи. Здесь обитают медведи, зубры, волки, лисы, бобры, лошади и более 200 видов птиц. В 2014 году Кара Лав с коллегами прибыли в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы понять, как животные смогли пережить радиацию, вызывающую рак.

Свое внимание они сосредоточили на волках. У животных взяли образцы крови, снабдили их GPS-ошейниками с дозиметрами, чтобы в режиме реального времени определять, где они находятся и какую дозу радиации получают.

За несколько лет ученые изучили генетические различия между ДНК мутировавших волков в радиусе 1000 квадратных миль от Чернобыльской зоны и тех, что находятся за ее пределами.

Выяснилось, что, «несмотря на получение потенциально смертельных ежедневных доз радиации, волки оказались удивительно устойчивыми к ее воздействию», отмечает издание.

«Анализ показал, что в ряде их генов, связанных с раком, произошли новые мутации, что позволяет предположить, что они эволюционировали для защиты от радиации», – пишут авторы таблоида.

Исследователи надеются, что это открытие поможет в дальнейших поисках лекарства против рака.

Об этом они рассказали в январе на ежегодном собрании Общества интегративной и сравнительной биологии в Сиэтле (штат Вашингтон).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube