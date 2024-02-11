Холода ненадолго отступят с Южного Урала

Во второй половине грядущей недели в Челябинскую область вернутся 30-градусные морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале следующей недели погода на Южном Урале станет ощутимо мягче.

По прогнозам синоптиков, середина февраля должна пройти в регионе без существенных осадков. Только во вторник, 13 февраля, возможен снег.

После морозных выходных в области существенно потеплеет, хотя плюсовых температур и не ожидается. В ночь на понедельник, 12 февраля, по пронозам Челябинского гидрометцентра, будет еще прохладной – 24-29 градусов ниже нуля (на крайнем севере -19), зато днем столбик термометра поднимется к отметкам -8, -13 градусов по Цельсию. Вторник, по данным Gismeteo, станет самым теплым днем недели: ночью синоптики обещают 14-20 градусов ниже нуля, днем -7, -9 градусов.

Перелом наступит в среду, 14 февраля. Ночью температура воздуха вновь опустится ниже 20 градусов мороза, днем – будет не выше -9 градусов.

Следующие три ночи (четверг, пятница, суббота) на всей территории области столбик термометра опустится к отметкам -28, -31 градус, дневные температуры в большинстве районов 15 и 16 февраля будут в пределах 23-24 градусов ниже нуля. Лишь днем в субботу столбик термометра поднимется выше 20-градусной отметки, а на севере региона даже доберется до -16 градусов.

В Челябинске самыми холодными будут четверг и пятница. Температура ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается в районе -29, -31 градуса, днем – 24 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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