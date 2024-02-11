Южноуральские спортсмены завоевали два золота и серебро на Спартакиаде сильнейших

Представители Челябинской области стали золотыми и серебряными призерами Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, успех сопутствовал южноуральским шорт-трекистам, выступающим в Челябинске.

Золотую медаль Спартакиады завоевала Екатерина Алдошкина на дистанции 1000 метров. Это вторая победа Екатерины. Ранее челябинка была первой на дистанции 1500 метров.

На тысячеметровке южноуральская конькобежка оказалась быстрее Алены Крыловой и Анны Востоиковой из Свердловской области, которые заняли второе и третье место соответственно.

Кроме того, команда Челябинской области завоевала золото в шорт-треке в смешанной эстафете на 2000 метров. Удача улыбнулась Даниилу Ейбогу, Даниилу Николаеву, Екатерине Алдошкиной и Анне Матвеевой.

Серебро на соревнованиях в Миассе получил сноубордист Ярослав Степанко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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