«Металлург» уступил в серии буллитов одному из лидеров Запада

Магнитогорский «Металлург» уступил дома московскому «Динамо» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч на «Арене-Металлург» в Магнитогорске начался по устоявшемуся сценарию: счет открыли хозяева.

На 14-й минуте встречи Никита Гребенкин поразил ворота «Динамо» – 1:0. Через три с небольшим минуты Игорь Гераськин увеличил отрыв «Магнитки» – 2:0. При этом счете команды и ушли на первый перерыв.

Но на 25-й минуте матча Артем Ильенко сокращает отставание. А на 38-й минуте встречи Илья Каблуков сравнивает счет, и в третьем периоде хоккеистам приходится начинать все с чистого листа.

И уже на второй минуте игрового отрезка Дмитрий Рашевский выводит гостей вперед – 3:2. Этот счет держится практически до конца основного времени. Но за 33 секунды до сирены Павел Акользин все-таки сравнивает счет – 3:3, игра переходит в овертайм.

В дополнительное время клубы не смогли выявить сильнейшего. В серии буллитов удача сопутствовала москвича.

Итог – поражение «Металлурга» со счетом 3:4, которое позволяет московскому клубу подняться на третье место в турнирной таблице Западной конференции. Южноуральцы продолжают лидировать на Востоке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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