В Челябинской области неизвестные расправились с фигурантом уголовного дела о взятке мэру Троицка

Южноуральский бизнесмен найден убитым после приглашения на встречу с известным рэпером.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматель из Троицка Борис Спиридонов пропал в ночь с субботы, 10 февраля, на воскресенье, 11 февраля. Об этом рассказала жена бизнесмена.

По словам женщины, поздно вечером у него должна была состояться встреча с известным рэп-исполнителем в Челябинске. Он выехал на нее из Троицка, но позвонил по дороге и рассказал, что за ним следят. После этого связаться с ним было уже невозможно. На назначенную встречу южноуралец так и не приехал.

Сегодня в силовых структурах заявили, что предприниматель погиб. «Спиридонов найден убитым, – цитирует URA.RU свой источник среди силовиков. – По подозрению в убийстве уже есть задержанный».

По словам жены бизнесмена, ранее он получал угрозы, связанные с его деятельностью в строительной сфере.

Борис Спиридонов был фигурантом возбужденного недавно в отношении мэра Троицка Александра Виноградова уголовного дела о взятке. По версии следствия, именно он передал чиновнику беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. Спортинвентарь, считают силовики, градоначальник получил от предпринимателя Дмитрия Виноградова в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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