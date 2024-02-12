Авиарейс из Челябинск в Сургут задержали на девять часов

С девятичасовым опозданием вылетел самолет из Челябинска в Сургут.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по расписанию воздушное судно должно было покинуть челябинский аэропорт еще в 16:40 воскресенья, 11 февраля. Однако, согласно данным онлайн-табло гавани, вылет состоялся лишь в 01:43 понедельника, 12 февраля.
По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна из Сургута.
На рейс было зарегистрировано 70 пассажиров.
Челябинск, Виктор Елисеев
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