Уральские металлурги сохранили сотни миллионов рублей за счет программы повышения энергоэффективности

ММК продолжает работу по повышению энергоэффективности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК продолжается комплексная работа по совершенствованию системы энергоменеджмента и повышению энергоэффективности всех производственных процессов.

Экономический эффект от этой деятельности в 2023 году составил сотни миллионов рублей.

В компании успешно функционирует система энергетического менеджмента (СЭнМ) – один из эффективных инструментов снижения энергозатрат. В 2023 году ММК одним из первых в России сертифицировал СЭнМ по новой версии национального стандарта. По результатам проведенного аудита орган по сертификации РОСТЕХСЕРТ признал систему энергетического менеджмента ПАО «ММК» результативной и в полной мере соответствующей требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

Важнейшие направления повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК включают проработку и внедрение энергоэффективных идей, реализацию малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex) в сфере энергосбережения, а также оказание энергосервисных услуг. В 2023 году через блок сопровождения идей приложения «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) работники подали 925 энергоэффективных идей, 303 из них были реализованы с плановым экономическим эффектом 78,8 млн рублей. Кроме того, реализованы 5 проектов baby-capex с общим ожидаемым эффектом в объеме 61,4 млн рублей.

Продолжалось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг по проектам модернизации систем освещения цехов управления главного энергетика и технологических цехов с общим эффектом в объеме 193,9 млн рублей.

Еще одним инструментом повышения энергоэффективности являются проекты по снижению стоимости покупной электроэнергии за счет регулирования объемов выработки электроэнергии собственными электрическими станциями, проведения ремонтов энергетического оборудования станций в часы с минимальной стоимостью электрической энергии, снижения потребляемой электрической мощности в подразделениях в часы с максимальной стоимостью электрической энергии. Общий эффект от этих мероприятий составляет 337,8 млн рублей.

В 2023 году продолжилось развитие чат-бота в Telegram, позволяющего регистрировать потери топливно-энергетических ресурсов. Приложение было создано с целью приобщения персонала Группы ПАО «ММК» к выявлению и передаче информации о нерациональном использовании ТЭР (утечки, сливы, выход воды на поверхность, наледи на трубопроводах и т.д.) в Центр энергосберегающих технологий ПАО «ММК». С июня 2023 года заработал механизм передачи информации о зафиксированных утечках в блок сопровождения идей «Платформы энергоменеджмента». В 2023 году через чат-бот выявлено 146 фактов нерационального использования ТЭР. Эффект от устранения выявленных нарушений превысил 1,1 млн рублей.

В числе приоритетных направлений деятельности Группы ММК в области повышения энергоэффективности и модернизации производственных процессов является сокращение выбросов парниковых газов. В рамках приказа генерального директора ПАО «ММК» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводится количественная оценка выбросов парниковых газов от реализации энергосберегающих мероприятий. По итогам 2023 года снижение эмиссии углекислого газа от реализованных мероприятий программы составит 14 тысяч 785,9 тонны в годовом исчислении.

«Все проекты модернизации Группы отвечают требованиям наилучших доступных технологий и направлены на повышение эффективности производственных процессов, включая энергоэффективность, которая не только обеспечивает существенный экономический эффект, но и имеет немаловажное экологическое значение», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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