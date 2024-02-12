«Убийство» фигуранта дела в отношении мэра Троицка оказалось инсценировкой

Исчезновение и «убийство» южноуральского предпринимателя стали частью операции силовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», троицкий бизнесмен Борис Спиридонов, объявленный ранее убитым, жив. Об этом рассказала в социальных сетях супруга южноуральца.

По словам женщины, наемные убийцы готовили покушение на предпринимателя. Его жизнь оценили в 6 миллионов рублей. Однако преступление удалось предотвратить.

«Было очень страшно, так как меня не поставили в известность о проведении данных мероприятий, и я все события переживала всерьез. Огромная благодарность сотрудникам УФСБ России по Челябинской области и СК РФ, которые предотвратили это страшное преступление. На сегодняшний день задержан киллер и организатор преступления. ФСБ продолжает работу по установлению соучастников», – написала супруга бизнесмена.

Напомним, Борис Спиридонов пропал в ночь с субботы, 10 февраля, на воскресенье, 11 февраля. Он выехал из Троицка, но позвонил по дороге и рассказал, что за ним следят. После этого связаться с ним было уже невозможно. На назначенную встречу южноуралец так и не приехал.

Позднее источники в силовых ведомствах сообщили, что предприниматель погиб.

Борис Спиридонов является фигурантом возбужденного недавно в отношении мэра Троицка Александра Виноградова уголовного дела о взятке. По версии следствия, именно он передал чиновнику беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. Спортинвентарь, считают силовики, градоначальник получил от предпринимателя Дмитрия Виноградова в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. Сам глава города свою вину отрицает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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