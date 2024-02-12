В СКР рассказали об организаторе убийства фигуранта дела о взятке мэру Троицка

Организатором покушения на троицкого бизнесмена стала 22-летняя жительница Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, женщине уже предъявлено обвинение в приготовлении к убийству.

По данным следствия, 22-летняя уралочка нашла в Троицке и Южноуральске исполнителей, которым предложила за 6 миллионов рублей убить 35-летнего предпринимателя, обеспечив условия для реализации задуманного.

Но о готовящемся убийстве стало известно УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, Борис Спиридонов пропал в ночь с субботы, 10 февраля, на воскресенье, 11 февраля. Он выехал из Троицка, но позвонил по дороге и рассказал, что за ним следят. После этого связаться с ним было уже невозможно. На назначенную встречу южноуралец так и не приехал.

Позднее источники в силовых ведомствах сообщили, что предприниматель погиб.

Борис Спиридонов является фигурантом возбужденного недавно в отношении мэра Троицка Александра Виноградова уголовного дела о взятке. По версии следствия, именно он передал чиновнику беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. Спортинвентарь, считают силовики, градоначальник получил от предпринимателя Дмитрия Виноградова в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. Сам глава города свою вину отрицает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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