В челябинском поселке приезжий открыл стрельбу по соседям

В Челябинске конфликт между соседями закончился стрельбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в частном секторе на улице Пономарева в поселке АМЗ.

По словам очевидцев, ссора началась после того, как житель одного из домов пригнал трактор и начал чистить снег у своих ворот, сгребая его в соседский палисадник. Хозяйка попробовала его остановить, но тот просто смахнул ее в ковш и закинул на снежную кучу.

Тогда в дело вступил сын соседей, пригласил знакомых и попытался объяснить соседу, что тот неправ. В ответ мужчина, приехавший несколько лет назад из другой страны, выстрелил несколько раз в челябинца из травматического пистолета. После чего ушел в дом и вернулся уже с ружьем. Из него он выстрелил в воздух.

В полиции сообщили, что в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube