Челябинск занял третье место в России по ценовому разрыву на новостройки и вторичное жилье

Челябинск занял третье место среди городов России по ценовому разрыву на первичном и вторичном рынках жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе 2024 года в среднем по крупнейшим городам новостройки были дороже «вторички» на 12,9%. По данным «ЦИАН. Аналитики», самый большой разрыв зафиксирован в Набережных Челнах – почти 42%. На втором месте Нижний Новгород – 39,5%.

В Челябинске цена одного «квадрата» на первичном рынке в январе составляла в среднем 133,7 тысячи рублей, на вторичном – около 101 тысячи. Разница составляла 32,6%.

В рамках всей Челябинской области ценовой разрыв составлял 26,3%: новостройки в регионе продавались по средней цене 117 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье – 92,7 тысячи рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube