Челябинск занял третье место в России по ценовому разрыву на новостройки и вторичное жилье

Челябинск занял третье место среди городов России по ценовому разрыву на первичном и вторичном рынках жилья.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе 2024 года в среднем по крупнейшим городам новостройки были дороже «вторички» на 12,9%. По данным «ЦИАН. Аналитики», самый большой разрыв зафиксирован в Набережных Челнах – почти 42%. На втором месте Нижний Новгород – 39,5%.
В Челябинске цена одного «квадрата» на первичном рынке в январе составляла в среднем 133,7 тысячи рублей, на вторичном – около 101 тысячи. Разница составляла 32,6%.
В рамках всей Челябинской области ценовой разрыв составлял 26,3%: новостройки в регионе продавались по средней цене 117 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье – 92,7 тысячи рублей.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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