На Южный Урал вновь надвигаются снег и метели

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 13 февраля в отдельных районах региона ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усилится ветер, порывы могут достигать 18 метров в секунду.
Южноуральцев просят учитывать прогноз погоды при планировании поездок, а также соблюдать меры личной безопасности.
Номера экстренных служб «101» и «112».
Челябинск, Виктор Елисеев
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