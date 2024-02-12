На Южный Урал вновь надвигаются снег и метели

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 13 февраля в отдельных районах региона ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усилится ветер, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Южноуральцев просят учитывать прогноз погоды при планировании поездок, а также соблюдать меры личной безопасности.

Номера экстренных служб «101» и «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

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